جني الأرباح يهبط ببورصات الخليج وخسائر في مصر بفعل النتائج

من سيلين أسود

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تحت ضغط عمليات بيع لجني الأرباح اليوم الاثنين بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل نتائج مالية فصلية دون التوقعات.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 بالمئة إلى 6969 نقطة متراجعا صوب مستوى الدعم الفني عند 6942 نقطة الذي سجله في منتصف فبراير شباط.

وأغلقت أسهم جميع شركات البتروكيماويات الأربع عشرة المدرجة على انخفاض مع تراجع سهم التصنيع الوطنية 4.8 بالمئة وكان الخاسر الأكبر.

واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف وهبطت جميعها باستثناء سهم واحد. وانخفض سهم بنك ساب 4.6 بالمئة.

وهوى صندوق الرياض ريت العقاري بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة في تداول كثيف بعدما قفز 9.4 بالمئة أمس الأحد.

وهبط مؤشر سوق سوق دبي 0.3 بالمئة في تعاملات هزيلة مع تراجع سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة 0.9 بالمئة.

لكن سهم مجموعة إعمار مولز زاد 0.8 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن 2016 دون تغيير عن 2015.