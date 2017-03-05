تراجع معظم بورصات الخليج ومصر ترتفع بدعم خطة ضريبية متدرجة

من سيلين أسود

دبي 5 مارس آذار (رويترز) - هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات محدودة اليوم الأحد مع تراجع بورصة دبي دون مستوى دعم فني بينما واصلت البورصة المصرية صعودها بفعل أنباء عن عزم السلطات بتطبيق ضريبة على المعاملات في السوق بشكل تدريجي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 بالمئة مع هبوط نحو 70 بالمئة من الأسهم. وتراجعت أسهم معظم شركات البتروكيماويات مع انخفاض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.8 بالمئة.

وهبط سهم مجموعة الطيار للسفر 5.1 بالمئة في تداول كثيف بعدما نفت الشركة تقارير إعلامية محلية بأنها وقعت اتفاقات بخمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مع شركات إندونيسية لجلب حجاج إلى المملكة.

كان سهم الطيار قفز بما يزيد على تسعة بالمئة يوم الخميس.

وانخفض سهم الصقر للتأمين التعاوني 4.2 بالمئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح نقدية لعام 2016 بواقع ريالين للسهم دون تغير عن العام السابق.

وتراجع مؤشر سوق دبي 1.1 بالمئة إلى 3543 نقطة لينزل عن مستوى الدعم عند 3551 نقطة وهو أدنى مستوياته في فبراير شباط.

وهبط سهم دي.اكس.بي انترتنمنتس 2.1 بالمئة إلى درهم واحد مسجلا أدنى مستوى له في عام وكان الأكثر نشاطا في السوق.