تباين بورصات الخليج وارتفاع السعودية بدعم أسهم البنوك

من أندرو تورشيا

دبي 15 مارس آذار (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء لكن البورصة السعودية صعدت مدعومة بأسهم البنوك بعدما رفعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة إلى "مستقرة" من "سلبية".

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 في المئة مع صعود أسهم 11 بنكا من بين 12 مصرفا مدرجا على قائمته. وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 2.4 في المئة.

وقال أوليفييه بانيس نائب رئيس وكالة موديز في بيان اليوم الأربعاء "رغم انخفاض أسعار النفط، الذي نتوقع أن تتراوح بين 40 و60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وخفض إنتاج النفط سيتعافى الاقتصاد السعودي تدريجيا بدعم من الإنفاق الحكومي."

وأضاف "نتيجة لهذا ستتحسن أوضاع السيولة والتمويل في البنوك السعودية. وبالرغم من أن الربحية وأداء القروض سيواصلان التراجع فإن المصارف السعودية ستحافظ على رأسمال قوي واحتياطيات لتحمل الخسائر مقارنة مع البنوك المناظرة إقليميا وعالميا في أفق التوقعات المستقبلية."

وقفز سهم اتحاد عذيب للاتصالات 9.5 في المئة بعدما دعت الشركة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية للموافقة على خفض رأس المال بينما ارتفع سهم أبناء عبد الله الخضري للبناء 7.1 في المئة.

وهبط سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) 1.8 في المئة بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع صعود سهم شعاع كابيتال 1.1 في المئة. لكن سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية المدرج في دبي تراجع 1.1 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.