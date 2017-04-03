أداء متفوق لبورصتي دبي ومصر وسهم طاقة يقفز في أبوظبي

من سيلين أسود

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الاثنين حيث تفوقت بورصتا دبي ومصر وقفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) مجددا مع تفاؤل المستثمرين بتحسن أوضاع الشركة.

وصعد سهم طاقة 9.6 بالمئة في ثاني جلسة من التداول الكثيف غير المعتاد. وقفز السهم أمس الأحد بالحد الأقصى اليومي 15 بالمئة.

وقالت طاقة إنها حصلت على أرض بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) من أكبر مساهميها وزادت إنفاقها الرأسمالي في 2017. وقال متحدث باسم الشركة إن الزيادة ستمول ذاتيا من خلال السيولة التي يدرها النشاط.

وقال محمد ياسين رئيس أبوظبي الوطني للأوراق المالية "بالنظر إلى الأمام فإن تلك الأصول، أي الأرض، ستدر إيرادات وتتحول إلى أرباح.

"أحدثت إعادة الهيكلة ارتياحا لدى المستثمرين بأن الحكومة تدعم الشركة نظرا لخسائرها في النفط والغاز."

وفي الأسبوع الماضي سجلت طاقة خسارة في 2016 بلغت 18.55 مليار درهم عزتها بشكل كبير إلى مخصصات لخفض القيمة بعد الضرائب قدرها 16.9 مليار درهم مرتبطة بأصول لها في النفط والغاز.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة مع استمرار حجم التعاملات عند المستويات المنخفضة التي شهدها في الأسابيع الأخيرة.