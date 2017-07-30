نتائج ضعيفة للربع/2 تنال من البورصة السعودية

من سيلين أسود

دبي 30 يوليو تموز (رويترز) - أثرت نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال من شركات سعودية كبيرة سلبا على بورصة الرياض اليوم الأحد وسط أداء ضعيف للأسواق العربية عموما.

وانخفض المؤشر العام السعودي 0.8 بالمئة مع هبوط سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة بعد أن أعلنت انخفاض صافي الربح عنه قبل عام إلى 3.71 مليار ريال (989.3 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة بينما كانت تقديرات المحللين أعلى من ذلك عند 4.6 مليار دولار.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي في الرياض إن انخفاض الأرباح يرجع إلى الأداء الضعيف لوحدة الحديد والصلب.

وقال البنيان إن تراجع الطلب على الصلب موسمي بفعل شهر رمضان وعطلة العيد مضيفا أن الشركة تحاول تقليص النفقات وزيادة الإنتاج.

وفقدت أسهم البنك الأول أربعة بالمئة بعد أن قال أقدم بنوك البلاد إن صافي ربح الربع الثاني تراجع 40 بالمئة إلى 322 مليون ريال. كانت الأهلي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس توقعتا ربحا قدره 369 مليون ريال و368.6 مليون على الترتيب.

وقال البنك إن نفقات التشغيل قفزت 48.4 بالمئة بسبب ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة عن خسائر الائتمان والإهلاكات واستهلاك الديون وارتفاع نفقات الإيجار.

وتباينت نتائج معظم البنوك الأخرى.