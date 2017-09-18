بورصة قطر تسجل أدنى مستوى في 5 سنوات مع تضرر الشركات من الأزمة الدبلوماسية

من سيلين أسود

دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - سجل مؤشر بورصة قطر أدنى مستوياته في خمس سنوات اليوم الإثنين بسبب علامة جديدة على أن النزاع الدبلوماسي في المنطقة بدأ يلحق ضررا في الأجل الطويل ببعض الشركات المدرجة على قائمته.

وانخفض سهم قطر للتأمين 2.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في أبوظبي لأنها لم تتمكن من تجديد رخصة الفرع. وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران.

وقالت الشركة إن فرعها في الإمارات يزاول أعماله منذ 2002 وإنها ”كانت تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار)“.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.2 بالمئة، متراجعا للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لتبلغ خسائره منذ إندلاع الأزمة الدبلوماسية 16.6 في المئة.

وقال مدير صندوق إقليمي ”السوق الآن في حالة سقوط حر، وإلى أن يكون هناك وضوح بشأن كيفية حل الأزمة، لا أرى قاعا لهذا السقوط“.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة، متضررا من هبوط معظم أسهم البنوك مع قيام المستثمرين بمبيعات لجني أرباح من المكاسب الأخيرة. وتراجع سهم بنك الجزيرة 0.9 بالمئة، بعدما ارتفع 3.9 بالمئة أمس الأحد.

وهبط سهم السعودية للخدمات الأرضية، التي تقدم خدمات في المطارات، 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها تخطط لدفع توزيعات أرباح بواقع 0.65 ريال للسهم عن الربع الثاني من العام، بدون تغير عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مع صعود سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 6.2 بالمئة وكان الأفضل أداء في البورصة رغم أن حجم تداوله كان متوسطا. وصعد سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، لكن سهم الصناعات الغذائية العربية (دومتي) ارتفع 1.6 في المئة بعدما قالت الشركة إنها تتوقع أن تصل إيراداتها للربع الثالث إلى 700 مليون جنيه مصري (39.7 مليون دولار). وبلغت إيرادات الربع الثاني 487 مليون جنيه.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 7393 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 3660 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4453 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 8279 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 13593 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 6890 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 1298 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4987 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)