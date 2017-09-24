دانة غاز يهبط مع استئناف نظر قضية الصكوك في لندن وقطر ترتفع

من سيلين أسود

دبي 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجع سهم دانة غاز المدرجة في أبوظبي تراجعا حادا اليوم الأحد بفعل أنباء مضي محكمة في لندن قدما في نظر دعوى بشأن صكوك للشركة في حين خالفت بورصة قطر الاتجاه النزولي الذي ساد في أسواق المنطقة.

وبعد عدة تأجيلات الأسبوع الماضي، من المقرر أن تستأنف المحكمة العليا في لندن غدا الاثنين نظر دعوى بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز. كانت دانة قالت في يونيو حزيران إنها لن تسدد قيمة تلك الصكوك لأنها أصبحت لاغية بموجب القانون الإماراتي.

تنظر محاكم بالإمارات وبريطانيا في القضية ويأمل حملة الصكوك أن تصدر محكمة لندن حكما يوقف عمليا الحملة القضائية التي تباشرها دانة غاز في البلدين. وفقدت أسهم دانة 5.1 بالمئة اليوم بفعل حالة عدم التيقن.

وقال مدير صندوق إقليمي ”عندما يكون الدائنون والمساهمون على طرفي نقيض في جلسة محكمة فإن ذلك يبعث بإشارة سيئة.“

وتأثرت الأسواق الخليجية عموما بالتوترات المتصاعدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ليهبط مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر دبي 0.9 بالمئة أيضا مع تراجع 27 سهما من بينها إعمار العقارية الذي نزل 1.6 بالمئة. ولم يرتفع سوى سبعة أسهم.

وتأثر المؤشر المصري الرئيسي سلبا بالأسهم التي تفضلها الصناديق الأجنبية ليهبط 0.6 بالمئة مع انخفاض سهم جروبال تليكوم اثنين بالمئة. لكن المؤشر الأوسع نطاقا للسوق ارتفع 0.7 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطر 0.4 بالمئة مع تجاوز مشتريات المستثمرين المحليين والإقليميين مبيعاتهم حسبما أظهرته بيانات البورصة لكن الأخيرين لم يسهموا سوى بنسبة ضئيلة للغاية من قيمة تداولات اليوم.

وارتفع المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي مما قد ينبئ بأن تراجعه قد بلغ مداه بعد انخفاض حاد بفعل قرار أربع دول عربية في يونيو حزيران قطع العلاقات مع الدوحة.

وارتفعت معظم أسهم البنوك في معاملات اليوم حيث زاد سهم مصرف الريان الإسلامي 2.4 بالمئة.

وكانت بورصتا السعودية وسلطنة عمان مغلقتين اليوم بسبب عطلات عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

دبي.. تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3600 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4440 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8396 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 13607 نقاط.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6795 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1304 نقاط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)