نمو أرباح بنك البركة مصر 36% في 2012

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر أن صافي الربح زاد 36 ‭‬‬‬بالمئة في 2012 إلى 135.75 مليون جنيه (20.51 مليون دولار).

وأضاف البنك الإسلامي في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 106.1 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح 2012.

وأوضح البنك في البيان أن التوزيعات ستكون "لزيادة رأسمال مصرفنا المصدر والمدفوع لمواجهة التوسعات في نشاطات وأعمال البنك وخطته الاستراتيجية الطموحة للتفرع والانتشار الجغرافي."

ويبلغ رأسمال البنك 615.249 مليون جنيه موزعا على 87.892 مليون سهم بقيمة اسمية سبعة جنيهات للسهم.

وبلغ صافي ربح البنك 106.1 مليون جنيه (16.73 مليون دولار) في 2012 مقابل 100.1 مليون في 2011.