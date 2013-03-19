مجلس الشورى المصري يوافق على مشروع قانون الصكوك دون عرضه على الأزهر
القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) - وافق مجلس الشورى المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية في مصر لأول مرة.
وتمت الموافقة برفع الأيدي وقال أحمد فهمي رئيس المجلس "أعلن الموافقة النهائية على مشروع القانون ويرسل للسيد رئيس الجمهورية لإصداره."
وأجرى فهمي تصويتا على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لمراجعته لكن الاقتراح لم ينل الأغلبية. وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة العلماء التابعة للأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.
(إعداد أحمد لطفي ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)
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