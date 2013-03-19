مجلس الشورى المصري يوافق على مشروع قانون الصكوك دون عرضه على الأزهر

القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) - وافق مجلس الشورى المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية في مصر لأول مرة.

وأجرى فهمي تصويتا على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لمراجعته لكن الاقتراح لم ينل الأغلبية. وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة العلماء التابعة للأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.