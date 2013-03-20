هيئة علماء الأزهر تبحث يوم الأحد الموقف بشأن قانون الصكوك

من أحمد لطفي

القاهرة 20 مارس آذار (رويترز) - قال عضوان بهيئة كبار العلماء بالأزهر اليوم الأربعاء إن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لبحث اعتماد مجلس الشورى أمس الثلاثاء قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر.

وقال أحمد عمر هاشم والقصبي زلط العضوان بهيئة كبار العلماء في اتصال مع رويترز اليوم إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن.

ووافق مجلس الشورى يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير شباط ويتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل.

وأرسل مجلس الشوري مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه.

وقال زلط "المشيخة دعت إلى اجتماع يوم الأحد لمجمع البحوث وهيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر."

وقال هاشم لرويترز "سنجتمع الأحد القادم للنظر في الموضوع."

وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.