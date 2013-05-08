الرئيس المصري يوقع قانون الصكوك

القاهرة 8 مايو ايار (رويترز) - ذكرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم الأربعاء أن الرئيس محمد مرسي وقع قانون الصكوك ليقر بشكل نهائي القانون الذي تأمل الحكومة أن يساعد في دعم مالياتها المتعثرة.

ووافق مجلس الشورى الذي يتولى السلطات التشريعية مؤقتا على القانون الأسبوع الماضي بعدما عدله تلبية لتوصيات للأزهر.

وتأمل الحكومة التي يقودها الإسلاميون أن يسمح القانون لها بالاستفادة من سوق السندات الإسلامية (الصكوك) وجمع مليارات الدولارات لدعم الماليات العامة للدولة التي تضررت بشدة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عامين.

وذكرت الجريدة الرسمية ان مرسي اقر القانون وإنه دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. واضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال ثلاثة اشهر.

وصوت مجلس الشورى بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر الذي كان قد تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان المجلس قد اعتمدها في مارس اذار دون أخذ رأي الازهر رغم نص الدستور على ضرورة استشارته في الامور المتعلقة بالشريعة.