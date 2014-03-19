القلعة المصرية تجري مفاوضات لبيع حصتها في السوداني المصري

القاهرة 19 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة القلعة المصرية المتخصصة في الاستثمار المباشر في بيان اليوم الأربعاء إنها تجري مفاوضات "شبه نهائية" لبيع حصتها البالغة 66.12 بالمئة في البنك السوداني المصري وذلك في إطار خطط للتخارج من الأنشطة غير الرئيسية على مدى ثلاث سنوات.

ونقل البيان عن أحمد هيكل مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة قوله "القلعة لعبت دورا محوريا في تنمية عمليات البنك منذ الاستحواذ عليه في عام 2006 حيث قامت بتحويله من بنك محدود يركز على الأنشطة التجارية الصغيرة إلى مؤسسة مصرفية إسلامية متكاملة تخدم آلاف العملاء من الشركات والأفراد." (تغطية صحفية أحمد إلهامي - تحرير نادية الجويلي)