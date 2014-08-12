أرباح بنك البركة مصر تقفز 42% في الربع/2

القاهرة 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك البركة مصر اليوم الثلاثاء أن صافي الربح قفز 41.75 بالمئة في الربع الثاني من 2014.

وأضاف البنك الإسلامي في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أن صافي الربح بلغ 56.155 مليون جنيه (5.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 39.616 مليون جنيه قبل عام.

وبحلول الساعة 1044 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 12 جنيها بانخفاض 0.99 بالمئة.

وزاد صافي الربح 37.3 بالمئة في النصف الأول من السنة إلى 108.985 مليون جنيه من 79.355 مليون قبل عام.