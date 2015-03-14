مصر توقع اتفاقا مع الإسلامي للتنمية لتمويل منتجات بترولية بقيمة 3 مليارات دولار
شرم الشيخ (مصر) 14 مارس آذار (رويترز) - وقعت مصر اليوم السبت اتفاقا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تمويل استيراد منتجات بترولية خلال ثلاث سنوات.
وذكر بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن الاتفاق الإطاري الذي وقعته مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يهدف "لتمويل استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار".
وأشار البيان إلى أن وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني وقعت ثلاث اتفاقيات أخرى مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد علي بقيمة إجمالية 875 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى الإسهام بمبلغ 220 مليون دولار في تمويل مشروعات الربط الكهرباء بين مصر والسعودية وبمبلغ 198 مليون دولار في مشروع تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط إلى جانب 457 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ الدولي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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