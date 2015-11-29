أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا
0835 جمت - ارتفعت بورصتا السعودية ومصر في مستهل تعاملات الاحد بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات هزيلة في غياب الأخبار الدافعة للصعود القوي.
وصعد المؤشر السعودي 0.44 بالمئة إلى 7265.6 نقطة.
وسجل سهم سابك ذو الثقل أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 1.11 بالمئة تلاه سهما موبايلي والأهلي التجاري بمكاسب 1.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب.
كما زادت أسهم مكة للتعمير والسعودي الفرنسي وجبل عمر والسعودية للأبحاث والتسويق والإنماء وسامبا والاسمنت السعودية بنسب تراوحت بين 0.4 و1.8 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم جرير 1.7 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وصافولا 0.4 بالمئة ومعادن 0.6 بالمئة والكهرباء 93 بالمئة والطيار 0.4 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.8 بالمئة إلى 6477.2 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب التجاري الدولي الذي قفز 3.2 بالمئة.
كما زادت اسهم جلوبال تليكوم 1.9 بالمئة ومدينة نصر للإسكان 0.5 بالمئة وبايونيرز 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.6 بالمئة وسوديك 0.3 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى 0.9 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.8 بالمئة وهيرميس 0.4 بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة وحديد عز 0.7 بالمئة.