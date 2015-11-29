أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة

1242 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تعاملات ضعيفة مع غياب المحفزات الدافعة لصعود قوي.

ونزل سهم سبيماكو الدوائية 1.13 بالمئة. وقالت الشركة في بيان للبورصة بعد إغلاق السوق إنها استكملت اجراءات الاستحواذ على حصة 51 بالمئة في شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية بمصر مقابل 74.9 مليون ريال (19.97 مليون دولار) وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للصفقة اعتبارا من الربع الاخير من 2015.