بورصة مصر تهبط صباحا

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى البيع واستحوذ المصريين على 85 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 27 بالمئة والأفراد على 64 بالمئة.