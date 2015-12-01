أداء متباين لمؤشرات الكويت بنهاية التعاملات
1002 جمت - تبيان أداء المؤشرات الكويتية بنهاية تعاملات الثلاثاء إد ارتفع المؤشر السعري للسوق فيما تراجع مؤشر كويت 15 وسط تداولات هزيلة.
وصعد المؤشر السعري 0.02 بالمئة إلى 5803.3 نقطة فيما خسر مؤشر كويت 11 ما نسبته 0.11 بالمئة ليغلق عند 928.6 نقطة.
وسجل سهم بنك الخليج أكبر الخسائر على مؤشر الأسهم القيادية ونزل 1.8 بالمئة تلاه سهم بنك بوبيان الذي نزل 1.14 بالمئة.
في المقابل ارتفع سهم الصناعات الوطنية نحو ثلاثة بالمئة وسهم الكويت الدولي 0.9 بالمئة.
واستقرت الاسهم القيادية الأخرى دون تغيير.
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0915 جمت - دفعت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على اسهم جلوبال تليكوم والتجاري الدولي بورصة مصر للصعود في بداية معاملات اليوم الثلاثاء. يتبع