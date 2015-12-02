بورصة مصر تصعد صباحا بعد سداد المركزي جميع مستحقات المستثمرين الأجانب

0902 جمت - صعدت بورصة مصر بشكل قوي في بداية معاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات العرب والمصريين بعد أن سدد البنك المركزي أمس الثلاثاء جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب بإجمالي 547.2 مليون دولار وبالتالي تسوية كل المتأخرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.79 بالمئة ليصل إلى 6539.1 نقطة والمؤشر الثانوي واحدا بالمئة ليصل إلى 353.6 نقطة.

وبلغت قيم التداول 158.890 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 70 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأجانب على 25.3 بالمئة والأفراد على 67 بالمئة.

وقال المركزي في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أمس إن الطلبات التي تمت تسويتها هي مستحقات المستثمرين الأجانب الذي اختاروا عدم استخدام آلية المركزي لتحويل الأرباح للخارج.

لكن المركزي أكد في بيانه على استمرار العمل بآلية تحويل الأرباح القائمة بالفعل التي تتيح سيولة بالعملة الصعبة للأجانب الذين يستثمرون في أذون الخزانة والسندات الحكومية وكذلك البورصة المصرية تحويل أرباحهم للخارج شريطة دخول السوق المحلية من خلال تلك الآلية.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.2 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.6 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة وجلوبال 9.4 بالمئة رغم نفي الشركة اليوم في بيان للبورصة وجود أي أحداث جوهرية.

وشارك في الارتفاع أسهم طلعت مصطفى 2.7 بالمئة وهيرميس 0.9 بالمئة والقلعة 2.5 بالمئة وبايونيرز 2.2 بالمئة.