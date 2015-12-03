هيرميس للتأجير التمويلي تسعى للحصول على خط ائتمان من مصرف خليجي

من برناردو فيزكاينو

3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي لرويترز إن الشركة المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس تسعى للحصول على خط ائتمان متوافق مع أحكام الشريعة من مصرف اسلامي في الخليج.

وقد تحي هذه الخطوة جهود تطوير التمويل الاسلامي في مصر وهو قطاع تخلف عن الخدمات المصرفية التقليدية على الرغم من مبادرات أطلقتها الحكومة الحالية وحكومات سابقة لانعاش هذا القطاع.

وقال وائل زيادة وهو عضو أيضا بالجنة التنفيذية بالمجموعة المالية هيرميس إن خط الائتمان سيتيح لهيرميس للتأجير التمويلي تقديم منتجات الإجارة الاسلامية للمرة الأولى.

وقال "نستهدف الربع الأول من العام المقبل" مضيفا أن المناقشات بلغت مرحلة متقدمة. ورفض تحديد المصرف الاسلامي الذي سيقدم خط الائتمان.

وقال زيادة لرويترز عبر الهاتف من القاهرة إن الطلب الحالي على منتجات التمويل الاسلامي ليس مرتفعا في مصر لكن التشبع في مجال الخدمات المصرفية التقليدية سيحفز نمو قطاع التمويل الاسلامي.

وأطلقت المجموعة المالية هيرميس وهي أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط أنشطتها في مجال التأجير التمويلي في يونيو حزيران برأسمال مبدئي 100 مليون جنيه مصري (12.8 مليون دولار).

ووقعت الوحدة عقودا مع بنك عودة اللبناني وبنك قطر الوطني.