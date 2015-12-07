المؤشر الأردني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 4 أسابيع

1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أسابيع بفعل عمليات شراء في أسهم قيادية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2030.03 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 3.9 ملايين دينار مقارنة مع ستة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عامر المعشر إن التحسن النسبي عاد لبورصة عمان بمساعدة بعض الشراء في أسهم ذات وزن ثقيل كالبنك الإسلامي والاتصالات الأردنية.

وأضاف "السيولة شحيحة بالسوق رغم الارتفاع في المؤشر."

وتراجع سهم البنك العربي 0.33 بالمئة إلى 6.04 دينار.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.92 بالمئة إلى 5.46 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.51 بالمئة إلى 2.45 دينار وسهم البنك الإسلامي 5.27 بالمئة إلى 3.39 دينار.

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1035 جمت - تراجعت سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الاثنين وسط مبيعات على الأسهم القيادية.