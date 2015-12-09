بورصة مصر تتراجع صباحا للجلسة الثالثة

0907 جمت - تراجعت بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الاربعاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط مبيعات من الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.14 بالمئة ليصل إلى 6599.03 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.32 بالمئة ليصل إلى 361.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 106.444 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 78 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على 73 بالمئة.

وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.6 بالمئة وجلوبال تليكوم 1.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.3 بالمئة وجهينة 0.13 بالمئة وحديد عز 0.1 بالمئة.

ونصحت نعيم المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بالشراء في حالة نجاح (المؤشر الرئيسي) في تخطي حاجز 6645 نقطة... حد إيقاف الخسائر 6300 نقطة."