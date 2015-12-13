انخفاض حاد للبورصة المصرية صباحا بفعل هبوط الأسهم الخليجية
0845 جمت - تعرضت الأسهم المصرية لتراجعات حادة بداية معاملات اليوم الأحد تأثرا بهبوط الأسواق الخليجية وسط انخفاض أسعار النفط.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي 2.8 بالمئة إلى 6452.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.13 بالمئة عند 357.3 نقطة.
وبلغت قيم التداول 72.684 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصرين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 93 بالمئة من المعاملات والأفراد على 79 بالمئة حتى الآن.
وهوت أسهم بورتو خمسة بالمئة وعامر 4.9 بالمئة والقلعة 6.25 بالمئة والعربية للأقطان 5.8 بالمئة وهيرميس 4.3 بالمئة.
وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "تراجع اليوم بسبب هبوط الأسواق الخليجية وأسعار النفط وترقب الجميع لرفع الفائدة الأمريكية."
وخسرت أسهم طلعت مصطفى 4.2 بالمئة وبايونيرز 5.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة وحديد عز 6.3 بالمئة وسوديك 5.04 بالمئة.
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