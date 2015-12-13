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المؤشر السعوي يغلق عند أدنى مستوى في 3 سنوات.

Sun Dec 13, 2015 1:26pm GMT
 
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1310 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد عند أدنى مستوى في ثلاث سنوات تحت وطأة تراجع النفط ما دفع معظم الأسهم القيادية للنزول.

وانخفض المؤشر 2.65 بالمئة إلى 6764.6 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الثالث من ديسمبر كانون الأول 2012 وسط تداولات قيمتها 5.3 مليار ريال.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 153 سهما وارتفع 12 آخرين فيما استقر سهم واحد دون تغيير.

وتراجعت معظم الأسواق الخليجية خلال معاملات اليوم على وقع هبوط أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل.

وقاد الانخفاضات سهما سابك والراجحي الثقيلان بخسائر 2.6 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم جبل عمر والأهلي التجاري وساب وصافولا والسعودي الفرنسي والمراعي وسامبا والحكير وسافكو بنسب بين 1.9 و7.4 بالمئة.

وكان بين أبرز الأسهم المرتفعة البحري بمكاسب 3.8 بالمئة وإعمار المدينة الاقتصادية 8.6 بالمئة والعثيم 0.3 بالمئة.

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