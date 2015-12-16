بورصة مصر تغلق مرتفعة وسط تحسن نسبي في السيولة

1234 جمت - ارتفعت بورصة مصر اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المصريين والعرب ووسط تحسن نسبي في السيولة.

وصعد المؤشر الرئيسي 1.05 بالمئة ليغلق عند 6488.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.86 بالمئة إلى 359.2 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 79 بالمئة من المعاملات والأفراد على 61 بالمئة.