مشتريات الأجانب على التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر بعد الإعلان عن عرض ساويرس

1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب والعرب على أسهم التجاري الدولي بورصة مصر للارتفاع بقوة خلال معاملات اليوم بعد موافقةالتجاري الدولي اليوم على السماح لأوراسكوم للاتصالات التابعة للملياردير نجيب ساويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة لسي.آي كابيتال التابعة له في خطوة أولية في صفقة استحواذ تقدر بنحو مليار جنيه(127.7 مليون دولار).

وصعد المؤشر المصري 2.79 بالمئة ليغلق عند 6669.8 نقطة والمؤشر الثانوي 1.4 بالمئة ليغلق عند 364.1 نقطة.

وبلغت قيم التداول 760.535 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 73 بالمئة من التداولات والاجانب على 18 بالمئة والأفراد على 52 بالمئة.

وقفز سهم التجاري الدولي 5.6 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 11بالمئة وهيرميس 2.7 بالمئة والقلعة 1.3 بالمئة وبايونيرز 3.7 بالمئة.

ويعني نجاح ساويرس في الاستحواذ على سي.آي كابيتال إنها ستكون ثاني صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة في مصر بعد استحواذه على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وكسبت أسهم عامر جروب 2.4 بالمئة وطلعت مصطفى 2.6 بالمئة وبالم هيلز 1.7 بالمئة وجلوبال 3.45 بالمئة وسوديك 3.3 بالمئة.