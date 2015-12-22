المؤشر الأردني ينخفض للجلسة الثانية
1325 جمت - انخفضت البورصة الأردنية للجلسة الثانية على التوالي بفعل بيع لجني الأرباح في الأسهم القيادية وأسهم المضاربة ووسط قيمة تداول ضعيفة.
وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.14 بالمئة إلى 2082.84 نقطة وانخفضت قيمة التداول إلى 7.1 مليون دينار مقارنة مع عشرة ملايين دينار في الجلسة السابقة.
وقال سامر سنقرط المحلل المالي إن الوضع في البورصة أفضل في الوقت الراهن مقارنة مع الشهر الماضي نظرا لوجود مستثمرين جدد.
وأضاف "الانخفاض سببه عمليات جني أرباح ولكن نلاحظ أن هناك بناء مراكز جديدة."
وانخفض سهم مصفاة البترول 1.84 بالمئة إلى 4.25 دينار وسهم البوتاس العربية 3.11 بالمئة إلى 20.25 دينار.
وارتفع سهم البنك العربي 1.62 بالمئة إلى 6.25 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.73 بالمئة إلى 5.5 دينار.
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