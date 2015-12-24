المؤشر السعودي يرتفع صباحا وسهم المملكة يقفز بعد صفقة استحواذ

0846 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية ليعوض قدرا من خسائره القوية التي مني بها أمس وجاء الدعم الرئيسي اليوم من أسهم البنوك وسهم المملكة القابضة بعد صفقة استحواذ على حصة في شركة أمريكية.

وصعد المؤشر 0.47 بالمئة إلى 6966.5 نقطة.

وقاد الصعود أسهم البنوك إذ قفز سهم الراجحي 1.5 بالمئة مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر تلاه سهما سامبا والسعودي الفرنسي بمكاسب 2.04 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب.

وقفز سهم المملكة القابضة نحو ستة بالمئة بعدما قالت الشركة إنها قادت مع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على حصة 5.3 بالمئة في شركة ليفت الامريكية لخدمات المواصلات مقابل 247.7 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن إجمالي حصة المملكة القابضة من الاستثمار في ليفت بلغ 2.3 بالمئة وبقيمة 104.9 مليون دولار دفعتها الشركة من السيولة النقدية المتاحة لديها.

كما ارتفعت أسهم جبل عمر والاتصالات وساب والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك 1.2 بالمئة وصافولا 0.5 بالمئة والحكير 0.7 بالمئة وزين السعودية 0.6 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.64 بالمئة إلى 6812.7 نقطة.