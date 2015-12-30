أسهم الكويت تغلق مرتفعة
1105 جمت - أنهت الأسهم الكويتية تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.
وصعد المؤشر السعري للسوق 0.51 بالمئة ليغلق عند 5612.5 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.75 بالمئة إلى 902.30 نقطة.
وقاد ارتفاعات السوق سهما بيتك وزين بمكاسب 1.8 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.
كما ارتفعت أسهم التجاري وبنك الخليج والكويت الدولي وفيفا وأمريكانا وكيبكو ومباني بنسب تراوحت بين 1.01 و4.55 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الصناعات الوطنية 1.6 بالمئة والكويت الوطني 1.25 بالمئة.
------------------
0901 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في بداية تعاملات الأربعاء بعد استيعاب السوق لتأثير الموازنة ورفع أسعار الطاقة المحلية وإعلان عدد من شركات البتروكيماويات عن الأثر المالي للقرار فيما سجلت البورصة المصرية صعودا تجاوز اثنين بالمئة بدعم من الأسهم القيادية. يتبع