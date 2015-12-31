المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت ينهي الأسبوع مرتفعا

1037 جمت - أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من مكاسب أسهم البنوك فيما نزل مؤشر كويت 15 مع تراجع الأسهم القيادية قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة العام الميلادي الجديد.