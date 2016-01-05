بورصة الكويت تغلق منخفضة وسط توترات اقليمية

0935 جمت - تراجعت الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال معاملات اليوم الثلاثاء مع احتدام التوترات الإقليمية عقب قطع العلاقات بين السعودية وإيران.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت استدعت سفيرها لدى إيران اليوم الثلاثاء بعد أن قطعت السعودية والبحرين العلاقات مع طهران عقب اقتحام محتجين بعثات سعودية في إيران.

وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.42 بالمئة ليغلق عند 888.89 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.07 بالمئة ليغلق عند 5564.15 نقطة بعد ان كان مرتفعا في الدقائق الأولى من معاملات اليوم.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حكومته ستوقف أيضا الرحلات الجوية بين البلدين وتقطع العلاقات التجارية.

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 بالمئة والصناعات الوطنية 3.2 بالمئة ومشاريع 1.7 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت أسهم أمريكانا 1.98 بالمئة واستقرت اسهم مباني وبنك بوبيان وبنك الكويت الوطني وزين.

------------------------