بورصة الكويت تغلق على هبوط وسط تشاؤم بسبب انخفاض النفط

‭1015‬ جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط حيث انخفض المؤشر الكويتي 1.03 في المئة ليصل إلى 5418.5 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.72 في المئة إلى 861.4 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هناك خروجا من قبل "مستثمرين كبار" من عدد من الأسهم القيادية بسبب حالة التشاؤم في السوق.

وأضاف الدليمي أن المستثمرين يحاولون دعم أسهمهم ولكنهم "غير قادرين على مواصلة الاحتفاظ بها لأن ضغوط البيع أقوى بكثير" لاسيما في ظل إحجام الحكومة عن التدخل لدعم السوق.

وقال الدليمي "كرة الثلج آخذة في الكبر.. والأوضاع الجيوسياسية واوضاع الاقتصادات العالمية والوضع الاقتصادي المحلي والحديث عن تقليص الدعم، هذا كله يشيع جوا من التشاؤم ولا يدفع أحدا للدخول لدعم السوق."

وارتفعت أسهم أمريكانا والبنك التجاري الكويتي اثنين في المئة والامتياز 1.3 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5 في المئة وأجيليتي 3.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 5.9 في المئة وبنك الخليج اثنين في المئة.