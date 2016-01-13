ارتفاع طفيف للبورصة المصرية صباحا

0915 جمت - ارتفعت بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء وسط سيولة متوسطة وبعد سلسلة من التراجعات الحادة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية وأسواق المال الخليجية والآسيوية.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.11 بالمئة إلى 6470.98 نقطة والمؤشر الثانوي 0.44 بالمئة إلى 373.97 نقطة.

وبلغت قيم التداول 122.766 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 84.9 بالمئة من التداولات حتى الآن والأفراد على 79.3 بالمئة.

وارتفع سهم بايونيرز 3.5 بالمئة بعد توصية نعيم للبحوث بشراء السهم وتحديد القيمة العادلة له عند 14.29 جنيه.

وزادت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 0.8 بالمئة وإعمار مصر 0.9 بالمئة وسوديك 0.8 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.3 بالمئة.