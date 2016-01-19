المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بعد سلسلة من الخسائر

‭1437‬ جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية على خلفية استقرار أسعار النفط بعدما تكبد خسائر فادحة هوت به لأدنى مستوى في نحو سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع.

وانتعشت أسعار النفط اليوم مدعومة بزيادة استهلاك الوقود في الصين لتنهي موجة الهبوط التي وصلت بالخام إلى أدنى مستوى منذ 2003 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد عودة طهران إلى الأسواق المتخمة بالفعل.

وقفز المؤشر أربعة بالمئة إلى 5746.4 نقطة.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 163 سهما وتراجعت ثلاثة أسهم فيما استقر سهم واحد.

وقاد الصعود سهما سابك وجبل عمر بخسائر 3.6 بالمئة و5.9 بالمئة على الترتيب.

كما ارتفعت أسهم الأهلي التجاري والراجحي وسامبا والسعودي الفرنسي ومعادن ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 2.1 و9.7 بالمئة على الترتيب.