المؤشر الأردني ينخفض لأدنى مستوى له في 3 أسابيع
1315 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم وسط قيمة تداول جيدة.
وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الأربعاء متراجعا بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2097.93 نقطة في حين استقرت قيمة التداول على 9.3 ملايين دينار.
وقال معن الصالح محلل مالي إن الصفقات الداخلية والمضاربات مازالت تسيطر على تداولات السوق بغياب الشراء المؤسسي.
وأضاف الصالح "بقاء المؤشر فوق حاجز 2100 نقطة مهم ونأمل بتحسن أكبر."
وانخفض سهم البنك العربي 0.16 بالمئة إلى 6.07 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.27 بالمئة إلى 5.4 دينار.
كما تراجع سهم مصفاة البترول بنهاية الجلسة 0.7 بالمئة إلى 4.2 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.54 بالمئة إلى 2.68 دينار.
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1300 جمت - هوت الأسهم المصرية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء لتتفاقم خسائرها التي منيت بها صباحا مع تجدد المخاوف بشأن تدني أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم العالمية. يتبع