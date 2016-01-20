الأسهم المصرية تهوي مع تجدد هبوط النفط والبورصات العالمية

1300 جمت - هوت الأسهم المصرية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء لتتفاقم خسائرها التي منيت بها صباحا مع تجدد المخاوف بشأن تدني أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق 5.3 بالمئة ليغلق عند 5776.6 نقطة بينما نزل المؤشر الثانوي 3.1 بالمئة لينهي اليوم عند 343.35 نقطة.

ومالت معاملات الأجانب إلى البيع بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء.

وبحلول الساعة 1239 بتوقيت جرينتش هبط الخام الأمريكي دولارا إلى 27.46 دولار للبرميل بينما نزل مزيج برنت في العقود الآجلة 85 سنتا إلى 27.91 دولار للرميل.

وهوت أسهم طلعت مصطفى وبالم هيلز 9.8 بالمئة وهيرميس 9.7 بالمئة وسوديك 9.3 بالمئة والتجاري الدولي وجلوبال تليكوم 8.7 بالمئة.

كما نزلت أسهم أوراسكوم للاتصالات 8.6 بالمئة وبايونيرز 8.3 بالمئة وعامر جروب 7.7 بالمئة وأوراسكوم كونستراشكون 7.2 بالمئة وحديد عز 7.1 بالمئة.

وخسرت أيضا أسهم إعمار مصر 9.95 بالمئة وجي.بي أوتو 6.6 بالمئة وبلتون 6.3 بالمئة والقلعة 6.1 بالمئة والمصرية للاتصالات 4.3 بالمئة.