المؤشر السعودي يتراجع مع عودة أسعار النفط للهبوط

1250 جمت - تراجع مؤشر البورصة السعودية اليوم الإثنين مع عودة أسعار النفط للهبوط من جديد بسبب إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تشهد تخمة كبيرة في المعروض .

وأغلق المؤشر السعودي متراجعا 0.02 في المئة ليصل إلى 5610.5 نقطة.

كما هبط مؤشر قطاع البنوك ليغلق منخفضا 0.53 في المئة والبتروكيماويات 0.16 في المئة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.35 دولار إلى 30.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش ليهبط أكثر من أربعة بالمئة عن سعر الإغلاق يوم الجمعة حين صعد عشرة بالمئة.

ونزل الخام الأمريكي 1.15 دولار إلى 31.04 دولار للبرميل ليتجاوز مجددا سعر برنت على غير المعتاد.

وقفز سهم صافولا عشرة في المئة كما ارتفعت أسهم جرير 3.8 في المئة وسابك وينساب 0.4 في المئة.

وأغلقت أسهم سبكيم مرتفعة 3.4 في المئة وساب 2.5 في المئة عند اغلاق السوق.