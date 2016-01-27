أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا

0848 جمت - ارتفعت بورصتا السعودية ومصر صباح الاربعاء مدعومة بمكاسب الاسهم القيادية في السوقين بعد صعود أسعار النفط أمس الثلاثاء‭ ‬وقرار المركزي المصري رفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة في البنوك لتغطية واردات أساسية.

وصعد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة إلى 5726.6 نقطة.

ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها ارتفع 153 سهما وتراجعت خمسة أسهم فقط فيما استقرت سبعة أسهم دون تغيير.

وقاد الارتفاعات سهما سابك والراجحي بمكاسب 1.9 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم جرير 5.7 بالمئة. وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قال لرويترز إن إنفاق الأفراد بدأ يتقلص بسبب انخفاض أسعار النفط لكن الشركة لا تزال متمسكة بخطط التوسع رغم التحديات.

وارتفعت أسهم صافولا والأهلي التجاري وسامبا والاتصالات السعودية وينساب بنسب تراوحت بين 1.7 و4.1 بالمئة.

وكانت التراجعات التي شهدتها السوق صباحا لأسهم شركات صغيرة ومتوسطة يغلب عليها المضاربة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.7 بالمئة إلى 5994.4 نقطة وسط صعود شبه جماعي للأسهم المدرجة عليه وغياب أي تراجعات.