صعود بورصات الشرق الأوسط مع بقاء أسعار النفط فوق 30 دولارا

من سيلين أسود

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت بورصات الشرق الأوسط اليوم الأربعاء مع تبدد مخاوف المستثمرين في الوقت الحالي بفعل تداول خام برنت فوق 30 دولارا للبرميل.

ويرى الكثير من المتعاملين ومديري الصناديق أنه إذا جرى تداول برنت فوق 30 دولارا للبرميل فإن أسواق الأسهم في المنطقة قد تتلقى دعما مؤقتا. وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 31.72 دولار للبرميل.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1 بالمئة إلى 5699 نقطة لكنه يبعد نحو 200 نقطة عن مستوى المقاومة التالي.

وقالت الرياض المالية في مذكرة إن العوامل الفنية تشير إلى أن المؤشر دخل في مرحلة تماسك.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر الشركات المسجلة من حيث القيمة السوقية 1.5 بالمئة. وزادت أسهم أخرى في قطاع البتروكيماويات الذي صعد مؤشره 1.2 بالمئة.

وتقدمت أيضا أسهم شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة التي يفضلها المضاربون إذ قفز سهم بوبا العربية للتأمين الصحي 3.7 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق دبي اثنين بالمئة مع ارتفاع نحو نصف الأسهم المتداولة بالبورصة أكثر من اثنين بالمئة.