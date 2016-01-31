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بورصة مصر تقلص مكاسبها وتغلق على ارتفاع طفيف

Sun Jan 31, 2016 12:49pm GMT
 
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1235 جمت - قلصت بورصة مصر معظم مكاسبها المبكرة لتغلق على ارتفاع طفيف اليوم الأحد وسط مبيعات أجنبية وعربية على الأسهم ودعم من مشتريات مؤسسات المال المحلية.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.10 بالمئة ليغلق عند 5992.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.15 بالمئة ليغلق عند 356.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 525.639 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى الشراء والعرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 88.5 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 69.4 بالمئة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس الماضي.

وارتفع سهم السويدي اليكتريك 3.8 بالمئة بينما نزلت أسهم التجاري الدولي 2.1 بالمئة وطلعت مصطفى 4.4 بالمئة وبالم هيلز 3.6 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين "بالشراء قرب مستويات الدعم." وقالت إن حد إيقاف الخسائر هو 5520 نقطة.

وشارك في النزول أسهم اوراسكوم للاتصالات 5.2 بالمئة وهيرميس 3.2 بالمئة وجلوبال 6.01 بالمئة والقلعة 3.01 بالمئة وحديد عز 3.5 بالمئة.

  يتبع
 