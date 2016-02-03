أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة

1305 جمت - أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين.

وصعد المؤشر السعودي 0.9 بالمئة بعد سلسلة من الخسائر المتتالية وأغلق عند 5927.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.7 مليار ريال.

وسجل سهما الراجحي وسابك أكبر مكاسب على المؤشر وارتفعا 1.4 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم السعودي الفرنسي والاسمنت السعودية والإنماء وكيان وسامبا وينساب بنسب بين واحد بالمئة و5.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم الأهلي التجاري 1.5 بالمئة وجرير 2.6 بالمئة وصافولا وساب والحكير 1.8 بالمئة والمراعي 1.1 بالمئة والطيار 2.5 بالمئة.

وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.96 بالمئة إلى 6066.5 نقطة ليستقر فوق المستوى النفسي المهم الواقع عند 6000 نقطة.

وكانت نعيم للوساطة قالت إن المؤشر يستهدف مستوى مقاومة عند 6135 نقطة وإن نجاحه في تخطي هذا المستوى قد يمهد الطريق لمزيد من الصعود صوب مستوى 6300 نقطة ثم 6500 نقطة.

وسجل سهما السويدي وجلوبال تليكوم أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 3.5 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب.