بورصة مصر تصعد بقوة صباحا بدعم من أسهم العقارات

0858 جمت - دفعت مشتريات الأجانب والعرب على الأسهم القيادية وخاصة العقارية بورصة مصر للصعود بقوة في بداية معاملات اليوم الخميس وسط زيادة في السيولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.7 بالمئة ليصل إلى 6170.5 نقطة والمؤشر الثانوي 0.27 بالمئة ليصل إلى 351.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 127.291 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 80.4 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 13.7 بالمئة والأفراد على 77 بالمئة.

وكسبت أسهم بالم هيلز أربعة بالمئة وتصدرت قيم التداولات حتى الآن وارتفعت أسهم طلعت مصطفى 1.6 بالمئة وإعمار مصر 3.1 بالمئة وسوديك 2.9 بالمئة.

وقال كريم عبد العزيز من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "هناك حالة من التفاؤل تسيطر على السوق مع قرب نشر نتائج أعمال الشركات السنوية."