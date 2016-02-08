البورصة الأردنية تنخفض للجلسة الثالثة على التوالي

1330 جمت - واصلت البورصة الأردنية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي بفعل مبيعات في معظم الأسهم لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع وسط ضعف في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين منخفضا بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2111.27 نقطة كما بلغت قيمة التداول 7.3 مليون دينار مقارنة مع 8.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن المضاربات تسيطر على السوق في ظل غياب الأخبار الجديدة وخاصة أن معظم الشركات لم تفصح عن نتائجها السنوية حتى الآن.

وأضاف المعشر "هناك حالة ترقب بين المستثمرين بانتظار الجديد."

وانخفض سهم البنك العربي 1.14 بالمئة ليغلق على 6.07 دينار وسهم مصفاة البترول 2.08 بالمئة إلى 4.22 دينار.

وتراجع سهم بنك الإسكان 0.51 بالمئة إلى 9.6 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.78 بالمئة إلى 2.53 دينار.

--------------------