مبيعات المؤسسات المحلية تهوي ببورصة مصر
1235 جمت - دفعت مبيعات مؤسسات المال المحلية لتهاوي أسعار الأسهم خلال معاملات اليوم الخميس وسط تراجعات للأسواق الأوروبية والخليجية ونزول أسعار النفط العالمية.
وهوى المؤشر الرئيسي 4.11 بالمئة ليغلق عند 5813.7 نقطة والمؤشر الثانوي 1.01 بالمئة إلى 347.5 نقطة.
وبلغت قيم التداول 403.748 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 93 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 65.6 بالمئة.
وهوت أسهم التجاري الدولي 7.1 بالمئة وبالم هيلز 6.2 بالمئة وطلعت مصطفى 7.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.3 بالمئة.
وتراجع السوق السعودي اليوم 2.95 بالمئة وقطر 1.4 بالمئة وأبوظبي 0.8 بالمئة ودبي 2.6 بالمئة.
ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين اليوم في مذكرة بحثية "بتخفيف مراكزهم قرب مستوى المقاومة. حد إيقاف الخسائر 5895 نقطة."
وبنهاية جلسة التعامل في البورصة المصرية خسرت أسهم هيرميس 5.3 بالمئة وإعمار مصر 5.5 بالمئة وسوديك 6.6 بالمئة والقلعة 6.3 بالمئة.