بورصات الخليج تصعد مع ارتفاع النفط والأسواق العالمية

0722 جمت - صعدت الأسواق الخليجية مع بداية التعاملات اليوم الخميس في رد فعل لارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسواق الأسهم العالمية على الرغم من أن تلك الأسواق ما لبثت أن تراجعت عن أعلى مستويات سجلتها خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 1.1 في المئة عند 3092 نقطة بعد مرور ساعة على بداية التداول لكنه ما لبث أن عاود التراجع بعد اقترابه من مستوى المقاومة الفنية عند مستوى الذروة لشهر فبراير شباط الذي بلغ 3125 نقطة. وكانت أسهم الشركات العقارية من المستوى الثاني الرابح الأكبر حيث قفز سهم ديار الأكثر تداولا اثنين في المئة.

وصعد سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 2.4 في المئة. وكان السهم ارتفع 1.4 في المئة أمس الأربعاء بعد أن قالت شركة المتكاملة كابيتال -ذراع الأسواق المالية لمجموعة أبوظبي المالية- إنها رفعت حصتها في جي.إف.إتش إلى عشرة في المئة مقابل 7.4 في المئة في السابق وفق بيانات البورصة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.5 في المئة حيث قفز سهم الدار العقارية 2.9 في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.9 في المئة حيث زاد سهم الخليج الدولية للخدمات 2.1 في المئة في حين ارتفع سهم بروة العقارية ثلاثة في المئة.

وتلقت الأسواق قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان بهدوء. وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة في حين صعد المؤشر العماني 0.7 في المئة.