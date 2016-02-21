مؤشرات الكويت تغلق متباينة وسط تداولات ضعيفة

1005 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد متباينة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة ليصل إلى 5131.6 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.7 في المئة إلى 829 نقطة.

وساد الضعف تداولات جلسة اليوم حيث بلغت قيمة التعاملات 7.3 مليون دينار فقط.

وارتفع سهم أريد بنسبة 9.4 في المئة ليصل إلى 1.16 دينار بعد أن قالت الشركة إنها ستوزع 100 فلس للسهم الواحد أرباحا عن سنة 2015.

وارتفعت أيضا أسهم بيت التمويل الكويتي 2 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.4 في المئة.

بينما هبطت أسهم الأنظمة 8.5 في المئة والخليج للتأمين 6.7 في المئة والمواشي 6.3 في المئة.

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