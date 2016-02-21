مشتريات الأجانب في التجاري الدولي تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر وخاصة سهم البنك التجاري الدولي لتغلق بورصة مصر على ارتفاع اليوم الأحد لكن وسط سيولة هزيلة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 1.07 بالمئة إلى 6007.9 نقطة والمؤشر الثانوي 0.83 بالمئة ليغلق عند 352.3 نقطة.

وبلغت قيم التداول 260.773 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 92.5 بالمئة والأجانب على 4.4 بالمئة والمؤسسات على 51.2 بالمئة.

وزادت أسهم التجاري الدولي 1.9 بالمئة وبالم هيلز 1.3 بالمئة وجلوبال 2.5 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة وطلعت مصطفى 0.65 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بالاحتفاظ" بالأسهم.