مشتريات الأجانب والعرب تصعد ببورصة مصر صباحا

0925 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب والعرب على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع خلال بداية معاملات اليوم الاثنين ولكن وسط سيولة محدودة.

وراتفع المؤشر الرئيسي 1.18 بالمئة ليصل إلى 6078.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.63 بالمئة ليصل إلى 354.5 نقطة.

وبلغت قيم التداول 139.163 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ المصريون على 78.6 بالمئة من التداولات حتى الآن والأجانب على 13.8 بالمئة والأفراد على 72 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي وبالم هيلز 1.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.5 بالمئة وعامر جروب 2.9 بالمئة وهيرميس 0.3 بالمئة.

وقال عيسى فتحي من القاهرة لتداول الأوراق المالية "مقابلة محافظ البنك المركزي الليلة الماضية لها تاثير إيجابي على معنويات المستثمرين وأظهرت أن الأمور ليست سيئة كما يتوقعها البعض."

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الليلة الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه لن يعوم الجنيه المصري قبل أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يتراوح بين 25 و30 مليار دولار صعودا من مستواه الحالي عند 16.48 مليار دولار.