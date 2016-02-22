سهم أمريكانا يهبط 4.6% عند إغلاق سوق الكويت دون أسباب واضحة

0945 جمت - هبط سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) في بورصة الكويت اليوم الإثنين 4.6 في المئة ليصل إلى 2.08 دينار دون أسباب واضحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهبط فيها هذا السهم خلال الايام الأخيرة فقد خسر منذ 14 فبراير شباط الجاري وحتى اليوم 12.6 في المئة من قيمته من مستوى 2.38 دينار.

ووقعت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي في الرابع من فبراير شباط الجاري اتفاقا أوليا لبيع كل الأسهم المملوكة لها في شركة أمريكانا لشركة اديبتيو المملوكة لمجموعة من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة محمد علي راشد العبار.

ووافقت أمريكانا على فتح دفاترها لإجراء الدراسة النافية للجهالة التي تعتبر شرطا ضروري لإتمام الصفقة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن وسائل التواصل الاجتماعي مليئة "بالاشاعات" حول الصفقة وهي اشاعات ربما تكون "مقصودة" في هذه المرحلة لأن هناك من يستفيد منها.

وأشار إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن الصفقة تسير بشكل جيد ولا يوجد ما يعطلها.

واغلق المؤشر الكويتي مرتفعا 0.25 في المئة ليصل إلى 5144.6 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.34 في المئة إلى 826.2 نقطة.

وقال الدليمي إن "السوق هش حاليا وهناك غياب في السيولة.. والمتداولون يسارعون للهروب منه عند ظهور أي إشاعة."