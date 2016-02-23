المؤشر الأردني ينخفض بفعل عمليات جني أرباح

1330 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم عقب جلستين من الارتفاع بفعل عمليات جني أرباح في معظم الأسهم وسط سيولة شحيحة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.47 بالمئة إلى 2126.78 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.1 مليون دينار مقارنة مع 9.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال أسعد الديسي محلل مالي إن بورصة عمان شهدت اليوم حركة تصحيح طبيعية بعد أن وصل سعر بعض الأسهم لمستويات مغرية.

وأضاف الديسي "السوق بحاجة لضخ سيولة وأخبار جديدة."

وانخفض سهم مصفاة البترول 0.45 بالمئة إلى 4.35 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.82 بالمئة إلى 2.39 دينار.

وارتفع سهم الملكية الأردنية 1.08 بالمئة إلى 0.93 دينار وسهم البنك العربي 0.48 بالمئة إلى 6.17 دينار.

--------------------